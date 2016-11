POL-HL: HL-Kücknitz-B 104/75, kurz vor dem Herrentunnel / Sattelzug kollidiert mit Pkw

Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen (16.11.) fuhr ein Sattelzug auf der B104/B75 in Richtung Lübeck. Als der 57-jährige Fahrer gegen 08.00 Uhr nach rechts auf die Abbiegespur in Richtung Abfahrt Siems/Dänischburg wechselte, übersah er offenbar den dort fahrenden roten Peugeot 106. Es kam zu Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 25-jährige Fahrerin aus Lübeck wurde leicht verletzt im Krankenhaus behandelt und anschließend wieder entlassen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Abschlepper wurde für den Peugeot benötigt.

Quelle: presseportal.de