Lübeck (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 03. auf 04. Februar 2018, ist ein am Ende des Hirtenbergweges in Lübeck-Kücknitz stehender Bauwagen abgebrannt. Die Mitteilung über das Feuer ging gegen 23.55 Uhr bei der Polizei ein. Bei Eintreffen der Beamten hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Der auf dem dortigen Parkplatz abgestellte Bauwagen diente den Angehörigen eines Landschaftspflegevereines als Aufenthaltsraum und Geräteschuppen. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge hatten bisher unbekannte Täter, bevor sie sich Zutritt zum Bauwagen verschafften, offenbar zunächst ein Vorhängeschloss aufgebrochen. Im Inneren des Bauwagens schließlich wurden dort aufgefundene Papiere und Unterlagen zu einem Haufen getürmt und angezündet. Spaziergänger bemerkten den Flammenschlag und alarmierten die Rettungskräfte. Den Aussagen eines Angehörigen der Feuerwehr zufolge wurden die Einsatzkräfte bei ihrer Anfahrt zum Einsatzort im Bereich Schmiederedder / Hirtenbergweg von einer männlichen, zirka 16 bis 17 Jahre alten Person gefilmt. Diese Person war zirka 175 Zentimeter groß, trug eine dunkelblaue Jacke und hatte hoch gegeelte Haare. Die Ermittlungen zur beschriebenen Sachbeschädigung werden beim Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt. Hinweise zu Personen, die am 03.02. in der Zeit von zirka 22.30 Uhr bis Mitternacht im Bereich Schmiederedder / Hirtenbergweg / Dummersdorfer Ufer beobachtet worden sind, werden dort unter 0451 – 1310 entgegen genommen. gefertigt: D. Dürbrook

Quelle: presseportal.de