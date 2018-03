Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck: Am gestrigen Donnerstagmorgen (08.03.) konnte ein 24-jähriger Lübecker vorläufig festgenommen werden. Ihm werden der Aufbruch eines Lkw und ein versuchter Autoaufbruch vorgeworfen. Am Nachmittag wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Gegen 03:00 Uhr hatte ein Zeuge im Westpreußenring eine verdächtige Person gemeldet. Aufgrund der Beschreibung konnten Polizeibeamte des 3. Reviers kurze Zeit später im Bereich Ostpreußenring einen jungen Mann kontrollieren. In seinen Taschen wurde Diebesgut gefunden, welches zuvor aus einem Lkw entwendet wurde. Der Beschuldigte gab die Tat zu und gestand gleich noch einen weiteren Aufbruchsversuch an einem BMW, ebenfalls im Westpreußenring. An diesem Tatort fanden die Beamten um den Wagen herum im frischen Schnee Abdruckspuren, welche zu dem Schuhprofil des zwischenzeitlich vorläufig Festgenommenen passten. Die Beamten des Kommissariats 15 übernahmen diesen Fall. Im Rahmen einer verantwortlichen Vernehmung hat der Mann darüber hinaus seine Beteiligung an weiteren PKW-Aufbrüchen in Timmendorfer Strand und im Landgerichtsbezirk Kiel eingeräumt. Bereits am Nachmittag des gestrigen Tages wurde der Mann auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Quelle: presseportal.de