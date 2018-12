Lübeck (ots) – Am Dienstag (11. Dezember 2018) wurde in Lübeck Kücknitz ein Fahrzeug offenbar mutwillig beschädigt. Die Polizei konnte in Tatortnähe zwei verdächtige Personen stellen, es wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Um 22.27 Uhr teilte ein Zeuge der Polizeieinsatzleitstelle mit, dass in der Friedrich-Ewers-Straße in Lübeck Kücknitz zwei Personen bei seinem vor der Haustür geparkten Mitsubishi Space Star den Seitenspiegel abgetreten haben. Die alarmierten Beamten der Polizeistation Travemünde konnten gemeinsam mit Beamten des Zolls kurz darauf in Tatortnähe zwei männliche Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren stellen. Gegen die in Lübeck wohnenden Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Quelle: presseportal.de