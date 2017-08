Lübeck (ots) – Am Mittwochnachmittag (16. August 2017) ereignete sich in Lübeck Kücknitz ein Motorradunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Die genaue Unfallursache ist noch unklar – Beamte der Polizeistation Kücknitz haben die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 16.50 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Motorradunfall im Waldhusener Weg in Lübeck Kücknitz gemeldet. Auf der Strecke in Richtung Ratekau konnten die alarmierten Beamten des 3. Polizeireviers daraufhin einen verletzen Kradfahrer und sein stark beschädigtes Motorrad feststellen. Ersten Erkenntnissen nach war der 25-jährige Lübecker auf seiner roten Suzuki Bandit auf dem Weg von Kücknitz in Richtung Ratekau. Vor dem am Waldhusener Weg gelegenen Forsthaus verlor er in einer leichten Rechtskurve aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Der junge Mann stürzte und rutschte weiter auf die Fahrbahnbankette. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die Höhe des Sachschadens an dem Motorrad beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Quelle: presseportal.de