Lübeck (ots) – Am vergangenen Sonntag (21.10.) fuhr gegen 14.30 Uhr eine 85-jährige Kücknitzerin mit ihrem roten Suzuki Alto auf der Travemünder Landstraße (Kreisstraße 20) aus Travemünde kommen nach links in die Elbingstraße. Dabei übersah sie offenbar einen Fahrradfahrer auf den Radweg in Richtung Travemünde fahrend. Es kam zum Unfall. Nach einem kurzen Gespräch fuhren beide weiter. Die ältere Dame entschloss sich am Abend die Polizeistation in Kücknitz aufzusuchen und gab den Vorfall zu Protokoll. Ihr Wagen ist im Frontbereich leicht beschädigt. Zu dem Radfahrer können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Kücknitz sucht den zweiten Unfallbeteiligten. Der Radfahrer möge sich bitte unter der Rufnummer 0451-1310 melden.

Quelle: presseportal.de