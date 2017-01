POL-HL: HL-Kücknitz-Westpreußenring / bewaffneter Raub auf Spielhalle

Lübeck (ots) – In der Nacht von Samstag (21.01.) auf Sonntag kam es in einer Spielhalle zu einem bewaffneten Raubüberfall durch einen Täter. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Kurz nach Mitternacht (22.01., 00.05 Uhr) betrat ein maskierter Mann die Spielhalle und bedrohte den dort anwesenden Angestellten mit einer Schusswaffe. Ihn wurde das geforderte Bargeld ausgehändigt. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß. Er soll ca. 160-170 groß sein und trug dunkle Kleidung. Er war maskiert – vermutlich handelte es sich dabei um eine schwarze Sturmhaube; der Augenbereich war frei. Der Mann war mit einer schwarzfarbenen Schusswaffe bewaffnet. Es gibt Hinweise, dass der flüchtige Täter möglicherweise mit dem Bus von Kücknitz bis nach Travemünde zur Haltestelle „Rose“ gefahren sein könnte. Um Hinweise zu diesem Sachverhalt bittet das Kommissariat 13 unter der Rufnummer 04511310 oder jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de