Lübeck (ots) – Montagabend (24. Juni 2019) ist in Lübeck St. Lorenz ein 76-jähriger Mann von einem bisher unbekannten Täter überfallen worden. Dieser versuchte dem Rentner mit Gehwagen die Geldbörse zu abzunehmen, entwendete dessen Handy und verletzte ihn zusätzlich. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen und sucht Zeugen. Der Fall ereignete sich gegen 22:40 in der Emilienstraße. Hier war der 76-jährige Geschädigte mit seinem Gehwagen auf dem Bürgersteig unterwegs. Den bisherigen Erkenntnissen nach näherte sich ihm plötzlich ein junger Mann von hinten. Der Rentner drehte sich um und bemerkte, dass der Mann ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche ziehen wollte. Der Versuch misslang. Der Angreifer schlug darauf dem älteren Herrn mehrfach gegen den Körper, trat gegen seine Beine, bis er stürzte. Der Tatverdächtige nutzte die Gelegenheit, griff nach dem heruntergefallenen Smartphone des Geschädigten und flüchtete. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Flüchtige nicht mehr festgestellt werden. Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache wegen des Verdachts des Raubes. Gesucht wird in diesem Zusammenhang der flüchtige junge Mann. Der Beschreibung ist er zwischen 17 und 18 Jahren alt, circa 175 cm groß, und von schlanker/ athletischer Figur. Er hatte schwarze Haare, sein Gesamterscheinungsbild wird mit „südländisch“ beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen T-Shirt, einer Cargohose mit beige aufgesetzten Taschen und schwarzen Schuhen. Möglicherweise trug er zur Tatzeit noch ein Basecap. Sachdienliche Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0451/ 1310 entgegen.

Quelle: presseportal.de