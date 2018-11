Lübeck (ots) – In der Nacht auf Sonntag (11.11.2018) kam es zu einem Flaschenwurf auf das 3. Polizeirevier Lübeck, bei dem die äußere Schicht einer doppelverglasten Fensterscheibe beschädigt wurde. Ein Tatverdächtiger konnte im näheren Umfeld ermittelt werden. Am Sonntag, den 11.11.2018, gegen 00:50 Uhr, konnten Polizeibeamte des 3. Polizeireviers Lübeck einen lauten Knall im Dienstgebäude wahrnehmen. Bei Begutachtung des Gebäudes wurde ein beschädigtes Fenster aufgefunden, an dem sich noch Glasscherben einer Bierflasche und Reste von Bier befanden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein polizeibekannter, 22-Jähriger Lübecker als Tatverdächtiger festgestellt werden. Die Messung des Atemalkoholwertes ergab einen vorläufigen Wert von 2,47 Promille. Da der Lübecker im weiteren Verlauf erneut polizeilich in Erscheinung trat, wurde er schließlich dem Zentralgewahrsam der Polizei Lübeck zugeführt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Quelle: presseportal.de