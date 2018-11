Lübeck (ots) – Am Dienstagabend (06.11.) fuhr von der Autobahn 20 kommend über die Landesstraße 332 ein Fahrzeug in das Lübecker Stadtgebiet. Ein dahinterfahrender Zeuge stellte fest, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit geführt wurde. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,3 Promille. Blutprobe folgte. Um 20:07 Uhr fuhr ein 37-jähriger Neumünsteraner mit seinem Ford Mondeo auf der L 332 durch Stockelsdorf in Richtung Lübecker Innenstadt . Er führte sein Fahrzeug in Schlangenlinien, wechselte seine Geschwindigkeit abrupt und ohne Grund und geriet dabei mehrere Male auf die Gegenfahrbahn. Der dahinter fahrender Zeuge informierte die Regionalleitstelle der Polizei. Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten den Wagen in der Possehlstraße kontrollieren. Eine Messung des Atemalkohols ergab einen Wert von 2,3 Promille. Eine Blutprobe wurde im Anschluss durchgeführt. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Quelle: presseportal.de