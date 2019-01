Lübeck (ots) – Samstagmorgen (05. Januar 2019) ist ein Mann in einen Getränkemarkt in Lübeck Moisling eingebrochen und entwendete diverse Tabakwaren. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte er identifiziert und kurz darauf in einer Wohnung vorläufig festgenommen werden. Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen. Gegen 05:15 Uhr wurden mehrere Funkstreifenwagen in die August-Bebel-Straße nach Lübeck Moisling entsandt, weil in einem dortigen Getränkemarkt der Einbruchalarm ausgelöst worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hielt sich keine Person mehr vor Ort auf. Jedoch stellten die Beamten neben den Aufbruchspuren auch verlorenes Stehlgut und Blutanhaftungen fest. Den entscheidenden Hinweis erhielten die Polizisten durch die Videoaufzeichnungen des Marktes. Anhand der Aufzeichnungen konnte ein 35-jähriger Lübecker als Tatverdächtiger identifiziert werden. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung einer Wohnung in Lübeck Moisling konnte der Mann angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In der Wohnung fanden die Beamten auch diverse Tabakwaren, die der Tatverdächtige offensichtlich in dem Getränkemarkt entwendet hatte. Der Lübecker muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Er steht zudem im Verdacht, bereits am 22. Dezember 2018 einen Einbruch in den Getränkemarkt begangen zu haben. Die Ermittler des Kommissariats 12 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck prüfen einen Zusammenhang der Taten.

Quelle: presseportal.de