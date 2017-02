POL-HL: HL-Moisling / Schreck im Moislinger Kindergarten

Lübeck (ots) – Heute Morgen (08.02.17) wurde die Polizei in Moisling in eine Kindertagesstätte gerufen. Was war passiert? Kurz vor 09.00 Uhr hatte ein Vater in der Garderobe ein kleines Feuer und Qualm an dort angehängter Kleidung festgestellt. Geistesgegenwärtig nahm er eine brandbetroffene Jacke und einen kleinen Rucksack vom Haken, legte die Sachen auf den Boden und erstickte die Flammen durch Austreten. Zunächst konnten die Umstände nicht geklärt werden. Dann aber stellten Erzieherinnen auch kleine schwarze Brand-/ Kokelflecken in Räumen fest, in denen nur die Kleinen Zutritt haben. So war ziemlich schnell klar, dass ein kleiner Übertäter gesucht werden musste. Eine klare Ansprache an die Kinder brachte Aufklärung. Ein 4-Jähriger gab letztlich zu, im Kindergarten gezündelt zu haben. Als Beweis fanden die Erzieherinnen ein Einwegfeuerzeug bei dem Jungen, was er wohl seiner Mama weggenommen hatte. Zum Glück entstand nur geringer Sachschaden. Auf ein belehrendes Gespräch durch die Polizei wurde nach dieser ausreichend aufregenden Situation verzichtet. Eine Erzieherin wollte den Kleinen kindgerecht aufklären.

Quelle: presseportal.de