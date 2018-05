Lübeck (ots) – In der Nacht zum 1. Mai 2018 geriet auf einem Campingplatz in Grömitz nach einer Explosion ein Wohnwagen in Brand. Dabei zog sich eine 62-jährige Frau leichte und ein 53-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen ist der 53-jährige Campingwagenbewohner aus dem Landkreis Lüneburg nun in einem Lübecker Krankenhaus verstorben. Die Brandermittlungen dauern weiter an.

Quelle: presseportal.de