POL-HL: HL-OH-Polizeidirektionsbereich / TISPOL-Kontrolltag mit Schwerpunkt Gurtpflicht

Lübeck (ots) – Im Rahmen der europaweiten TISPOL-Kontrollwoche wurde am Mittwoch (15.03.17) ein zentraler landesweiter Kontrolltag eingelegt, an dem sich alle Polizeidirektionen in Schleswig-Holstein beteiligten. Beamte der Polizeidirektion Lübeck hatten gestern in Lübeck und Ostholstein insgesamt 3259 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 237 Insassen festgestellt, die während der Fahrt nicht angeschnallt waren, davon waren 10 Kinder betroffen. In diesem Jahr hat sich die Landespolizei Schleswig-Holstein unter dem Motto „Runter vom Gas – Finger vom Handy“ ein Überwachungs- und Aufklärungsschwerpunkt gelegt. Daher wurde gestern auch das Verbot während der Fahrt zu telefonieren kontrolliert. Insgesamt stellten die Beamten 84 Fahrer fest, die während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt waren (davon 33 Frauen, 51 Männer). Die TISPOL-Kontrollwoche endet am morgigen Freitag (17.03.17). Nach interner Zusammenführung aller Ergebnisse werden landesweite Gesamtzahlen voraussichtlich Mitte nächste Woche bekanntgegeben.

Quelle: presseportal.de