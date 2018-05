Lübeck (ots) – Mittwochmittag (16. Mai 2018) ist im Großbereich Lübeck und umliegenden Gemeinden der Strom ausgefallen. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in und rund um die Hansestadt Lübeck. Die Erreichbarkeit, die Versorgung sowie die Durchführung von Einsätzen durch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren gewährleistet. In der Zusammenfassung stellte die Polizeiregionalleitstelle einen leichten Anstieg des Einsatzaufkommens und erhebliche Verkehrsbehinderungen aufgrund ausgefallener Ampelanlagen in Lübeck und der näheren Umgebung fest. Zur Entlastung und Lenkung regelten die Beamten an Verkehrsspitzen situativ und anlassabhängig den Verkehr. Gegen 16.00 Uhr war die Stromversorgung weitestgehend wieder hergestellt. Während des Stromausfalls war die Erreichbarkeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst über die Notrufnummern 110 und 112 gewährleistet. Die Polizei befand sich während dieser Einsatzlage im engen Kontakt und ständigen Austausch mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Hansestadt Lübeck, dem Kreis Ostholstein und dem Energieversorger.

Quelle: presseportal.de