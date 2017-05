POL-HL: HL-Polizeidirektion Lübeck / Erreichbarkeit der Pressestelle

Lübeck (ots) – Am heutigen Donnerstag, 04.05.2017, wird die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck über 16 Uhr hinaus anlässlich des Einsatzgeschehens im Bereich der Mediadocks/ Musik- und Kongresshalle in Lübeck für Sie bis in die Abendstunden erreichbar sein. 1. Veranstaltung der SPD/MUK Lübeck 2. Veranstaltung der AfD/Media Docks 3. Kundgebung unter dem Motto „Solidarisch gegen den Haß“/Media Docks Pressevertreter erreichen uns mobil im Bereich der Lübecker Willy-Brandt-Allee unter der Rufnummer 0451-131-2005 (Rufumleitung geschaltet ab 16 Uhr). Hier können wir Ihnen auch den aktuellen Standort der mobilen Pressestelle vor Ort benennen. Vertreter der Polizeipressestelle heute Abend: PHKín Julia Engewald und PHK Stefan Muhtz

Quelle: presseportal.de