Lübeck (ots) – Am heutigen Donnerstag, 02.03.2017, wird die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck über 16 Uhr hinaus anlässlich des Einsatzgeschehens im Bereich der Mediadocks in Lübeck für Sie bis in die Abendstunden erreichbar sein. Pressevertreter erreichen uns mobil unter der Rufnummer 0170- 22 51 500 (geschaltet ab 16 Uhr). Hier können wir Ihnen auch den aktuellen Standort der mobilen Pressestelle vor Ort benennen.

