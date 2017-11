Lübeck (ots) – Am Freitag, 03.11.2017, brannte am frühen Abend an der integrierten Grundschule (IGS) in Lübeck Schlutup ein Papiercontainer nieder. Ein zweiter wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Gegen 18:49 Uhr des Abends wurde die Feuerwehr zu einem Containerbrand in der Straße Krümmling gerufen. Eine Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers Lübeck befand sich ebenfalls vor Ort. Es brannte ein Altpapier-Rollcontainer nieder, ein zweiter wurde durch die Hitze beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800,00 EUR geschätzt. Bereits am Vorabend brannten insgesamt drei Müllcontainer an der Willy-Brandt-Schule. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck ermittelt wegen des Verdachts Sachbeschädigung. Wer Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lübeck unter der Telefonnummer 0451 – 1310 zu melden.

Quelle: presseportal.de