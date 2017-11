Lübeck (ots) – Am Abend des 02.11.2017 kam es zu einem Brand von insgesamt drei Müllcontainern an der Willy-Brandt-Schule. Durch das Feuer wurden Teile der Fensterfront eines Treppenhauses beschädigt. Gegen 19:55 Uhr wurde ein benachbarter Anwohner durch die Brandgeräusche auf das Feuer aufmerksam gemacht. Er alarmierte die Feuerwehr und konnte noch einen von vier Müllcontainern beiseite ziehen. Die anderen brannten vollständig nieder. Die Müllcontainer standen rund drei Meter entfernt vom Schulgebäude. Dennoch wurden die Scheiben des Treppenhauses so stark erhitzt, dass jeweils die Außenverglasung zersprang. Außerdem verformte sich teilweise der Fensterrahmen. Eine Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und Sachbeschädigung. Wer Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lübeck unter der Telefonnummer 0451/1310 zu melden.

Quelle: presseportal.de