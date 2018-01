Lübeck (ots) – Am frühen Mittwochvormittag (24.01.2018) wurde bei Abrissarbeiten in Lübeck-Schlutup eine Gasleitung beschädigt. Kurzzeitig sei die Konzentration des austretenden Gases kritisch gewesen. Gegen 10:45 Uhr wurde die Polizei zur alten, derzeit im Abbruch befindlichen Konservenfabrik in Schlutup, Palinger Weg, gerufen. Die Berufsfeuerwehr Lübeck und Mitarbeiter des Gasnetzbetreibers waren bereits vor Ort. Während der Abrissarbeiten eines Fundaments zerstörte ein Bagger eine Gasleitung, die den Baustellenverantwortlichen unbekannt war. Das ausströmende Gas verbreitete sich bis in die Kanalisation des Palinger Weges und war wegen des im Gas befindlichen Odorierstoffes im Umfeld wahrnehmbar. Im Schachtbereich sei kurzzeitig ein kritischer Wert messbar gewesen. Die Gefahr der Anreicherung habe durch die Öffnung von Schachtdeckeln beseitigt werden können, da Erdgas leichter als Luft ist. Aus Sicherheitsgründen waren drei angrenzende Wohnhäuser sowie die dortige Arztpraxis geräumt worden. Die Leckage im Gasleitungssystem wurde bis 14 Uhr behoben. Der Palinger Weg war durch die Polizei Schlutup für die Zeit des Einsatzes ab der Mecklenburger Straße über eine Länge von etwa 200 m vollgesperrt und konnte um 15:05 Uhr wieder freigegeben werden.

Quelle: presseportal.de