Lübeck (ots) – Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen brannte am gestrigen Mittwoch (01.08.) eine Koniferenhecke und musste von der Berufsfeuerwehr abgelöscht werden. Zuerst dachten alle, dass die Schule in Lübeck-Schlutup im Krümmling brennen würde. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Schule liegt einige Grundstücke weiter entfernt. Im Bereich es Wendehammers im Krümmling führte eine Firma gegen 13:00 Uhr Asphaltierungsarbeiten durch. Trotz bereitgestellter Wassereimer und Feuerlöscher entzündete sich eine nahe stehende Koniferenhecke. Die geschilderten Löschmittel reichten nicht aus, so dass die Berufsfeuer Lübeck ausrückte und den Brand bekämpfte und löschte.

Quelle: presseportal.de