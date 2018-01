Lübeck (ots) – Während einer privaten Feier unter Jugendlichen ist am vergangenen Samstagabend (27. Januar 2018) in Lübeck St. Gertrud ein 14-Jähriger unterkühlt und stark betrunken in einem Vorgarten gefunden worden. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 22.40 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über einen hilflosen Jugendlichen in der Lübecker Eschenburgstraße in Kenntnis gesetzt. Anwohner hatten den 14-jährigen nur leicht bekleidet und kaum noch ansprechbar in ihrem Vorgarten gefunden. Er war bereits unterkühlt und stark alkoholisiert. Zur weiteren Versorgung musste der Schüler in die Kindernotaufnahme eines Krankenhauses gebracht werden. Gemeinsam mit weiteren Teenagern hatte der 14-Jährige zuvor eine private Feier unter Jugendlichen in der Eschenburgstraße besucht. Die noch minderjährige Veranstalterin hatte die Abwesenheit ihrer Eltern genutzt und mehrere Freunde eingeladen. Während der Party wurden auch alkoholische Getränke konsumiert. Die Beamten beendeten das Fest – alle Minderjährigen wurden von ihren Eltern abgeholt. Schließlich ist es dem aufmerksamen Familienhund der Anwohner zu verdanken, dass man auf den Jugendlichen im Vorgarten aufmerksam wurde. Bei den niedrigen Temperaturen in der Nacht hätte diese Feier für ihn sonst sehr ernst ausgehen können.

Quelle: presseportal.de