POL-HL: HL-St. Gertrud-Am Ährenfeld / Teleskop aus Lübecker Sternwarte entwendet

Lübeck (ots) – Zwei Täter drangen offenbar am vergangenen Donnerstag (24.11.) über das leerstehende Schulgebäude ins Innere ein. Von dort gelangten sie in die Räume des Arbeitskreise Sternfreunde e.V. Aus den Vereinsräumen entwendeten die beiden Täter, welche dort von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden, ein schwarzes Besser „Newton“ Teleskop im Wert von 250 Euro. Durch die Aufnahmen ist die Tatzeit am Donnerstag, 24. November 2016, gegen 13.10 Uhr. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist ca. 30 Jahre, schlank, Brillenträger, Kinn- und Oberlippenbart. Der Mann trug ein dunkles Basecap mit einem weißen 5-eckigen Emblem sowie eine dunkle Jacke. Der zweite Täter ist ebenfalls 30 Jahre alt, schlank, trug keine Brille, ebenfalls mit Kinn- und Oberlippenbart und einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise zu den Tätern, dem Tatgeschehen und dem Verbleib des Teleskopes erbittet die Kriminalpolizei in Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de