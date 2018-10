Lübeck (ots) – Aus ungeklärter Ursache kam es am Sonntagmorgen (28.10.) an einem unbeschrankten Bahnübergang in Lübeck St. Gertrud zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einem mit Holz beladenen Zuggespann. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und der Lokomotivführer erlitt einen Schock. Es entstand zudem Sachschaden. Um 09:20 Uhr befuhr ein 66-jähriger Lübecker mit seinem Chevrolet die Straße Am Rittbrook und wollte den dortigen Bahnübergang queren. Hierbei übersah er offensichtlich den von links kommenden Güterzug. Dieser erfasste den Pkw an der Fahrerseite und drehte ihn um 90 Grad. Der Chevrolet kam zwischen einem dortigen Verkehrsschild und dem Zuggespann zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Lokomotivführer erlitt einen Schock. Es entstand Sachschaden am Kleinwagen und an der Lokomotive. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Ein örtliches Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Chevrolets. Zur Absicherung des Unfallorts und während der Sachverhaltsaufnahme war die Berufsfeuerwehr Lübeck mit eingesetzt. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Die konkrete Unfallursache steht derzeit noch nicht fest.

Quelle: presseportal.de