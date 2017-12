Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen (13.12.) stürzte aus unbekannter Ursache ein 25-jähriger Radfahrer auf dem Weg in die Innenstadt. Der Lübecker wurde mit leichten Verletzungen am Hinterkopf ins Krankenhaus durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Quelle: presseportal.de