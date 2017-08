Lübeck (ots) – Am Samstagnachmittag (26.08.) wurden Beamte des 3. Polizeireviers in einer Wohnung fündig. Sie fanden ein zeltartiges Gewächshaus mit Hanfpflanzen vor. Diese wurden sichergestellt. Gegen 16.15 Uhr konnten die Beamten im Treppenhaus starken Marihuanageruch wahrnehmen. Als sie in dem Mehrfamilienwohnhaus an der Wohnungstür klingelten, öffnete die 20-jährige Mieterin und zeigte gleich resigniert zur Schlafzimmertür. Dort fanden die Polizisten in einem „Gewächshaus“ neun Hanfpflanzen, Leuchten, Wärmelampen, einen Stromgenerator und weiteres Zubehör aus dem Gärtnerbedarf. Alles wurde sichergestellt und die 20-jährige sowie ihr mitverantwortlicher 28-jähriger Bekannter werden sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Quelle: presseportal.de