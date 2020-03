Lärmschutz für Fehmarnbelt-Trasse vor Sommerpause angepeilt Der Bundestag sollte nach Vorstellungen des Bundes, der Deutschen Bahn und des Landes Schleswig-Holstein vor der Sommerpause Regelungen zum Lärmschutz an der künftigen Fehmarnbelt- Trasse beschließen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Dies teilte Landesverkehrsminister Bernd Buchholz (

Verkehrsprojekt "Lübeck geht los" startet am 10. Mai In der Hansestadt Lübeck startet am 10. Mai das Verkehrsprojekt "Lübeck geht los". Ziel des Projektes sei es, durch weniger Verkehr die Aufenthaltsqualität in der Altstadt zu verbessern, sagte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Freitag. Dazu werden die obere Beckergrube und die Breite Straß

Zöllner entdecken 22 000 Zigaretten in Gepäck von Radfahrern Zöllner haben in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) über 22 000 Schmuggelzigaretten an einem bekannten Verkaufsplatz sichergestellt. Zwei Radfahrer hatten die Zigaretten am Mittwoch bei sich, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Als die Beamten die Männer kontrollieren wollten, liefen diese davon. Bei

Flüchtlingspolitik: Grüne kritisieren SPD-Europaministerin Brandenburgs Europaministerin Katrin Lange (SPD) sieht sich innerhalb der Kenia-Koalition wegen einer Äußerung zur Flüchtlingspolitik mit Kritik der Grünen konfrontiert. "Katrin Lange verschließt sich mit ihren Ansichten dem Leid der Menschen", sagte die Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt am Fre

Seleção: Brasilien nominiert Neymar und Coutinho für WM-Qualifikation Rio de Janeiro (dpa) - Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite hat Starstürmer Neymar von Paris Saint-Germain und Philippe Coutinho vom FC Bayern München in den Kader für die ersten beiden WM-Qualifikationsspiele berufen. Die Seleção empfängt in Pernambuco am 27. März Bolivien und trifft in Lima am

Hilfen für arbeitslose Alleinerziehende nötig Die Regionalchefin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, hat für mehr Unterstützung von Alleinerziehenden in der Arbeitswelt geworben. "Von aktuell 6700 alleinerziehenden Arbeitslosen in Schleswig-Holstein sind 6100 Frauen", sagte Haupt-Koopmann am Freitag. Es sei notwendig, die Rahmenbedingung

Staatssekretär: Energiewende ist mehr als "Stromwende" Die Enertrag AG hat in Nechlin (Uckermark) einen Windwärmespeicher in Betrieb genommen. Die Energiewende müsse endlich mehr sein als eine "Stromwende", sagte der Staatssekretär im brandenburgischen Wirtschaftsministerium, Hendrik Fischer, am Freitag. Das bedeute, erneuerbare Energien dürften nicht m

Wegen falschen Passes: Paraguay verzichtet auf Anklage von Ronaldinho Asunción (dpa) - Nach seiner Einreise mit einem falschen Pass nach Paraguay muss der frühere brasilianische Fußballnationalspieler Ronaldinho nicht mit einer Strafverfolgung rechnen. Der Ex-Profi und sein Bruder hätten mit ihrer Aussage wesentlich zu den Ermittlungen beigetragen und würden nicht ang

Segelfliegerstart in Pritzwalk missglückt: Zwei Verletzte Auf dem Segelflugplatz bei Pritzwalk ist der Start eines Segelflugzeugs missglückt. Die beiden Insassen, zwei Männer im Alter von 22 und 69 Jahren, wurden bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge riss das Schleppseil w