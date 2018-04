Lübeck (ots) – Am vergangenen Samstagnachmittag (07.04.) teilten Anwohner der Paul-Behnke-Straße der Polizei mit, dass dort in einem Garagenhof eine Sporttasche liegen würde. In dieser Tasche würden sich offenbar Betäubungsmittel befinden. Die Beamten fand vor Ort die Sporttasche. Fünf separat eingeschweißte Tüten waren in der Tasche. Es handelt sich vermutlich um Marihuana. Diese Beutel wurden sichergestellt. Wer Hinweise geben kann möge sich bitte unter der Rufnummer 0451-1310 melden. Foto: kann aus technischen Gründen nicht eingestellt werden, bitte fordern Sie dieses bei Bedarf bitte bei der Pressestelle per Mail an; danke

Quelle: presseportal.de