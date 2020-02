Lübeck (ots) – Am Dienstagmorgen (18.02.) kam es in der Straße Rübenkoppel durch angebranntes Essen zu einer starken Rauchentwicklung aus der Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein Bewohner mußte mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Gegen 10.45 Uhr fuhren Feuerwehr und Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck in die Straße Rübenkoppel. Eine Anwohnerin hatte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses festgestellt und den Notruf gewählt. Durch die Feuerwehr musste die Tür geöffnet werden. In der Küche der Wohnung war Essen angebrannt, der 76-jährige Bewohner wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in die Sana Klinik gebracht. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

Quelle: presseportal.de