Lübeck (ots) – Von Montag bis Donnerstag ( 02.07.2018 – 05.07.2018 ) führten Beamte des 3. Polizeirevieres Lübeck stationäre Verkehrskontrollen im Lübecker Stadtteil St. Gertrud durch. Hierbei mussten etliche Verstöße festgestellt werden. Von Montag, 02.07.2018, bis Donnerstag, 05.07.2018, führten Beamte des 3. Polizeirevieres Lübeck zu unterschiedlichen Zeiten mehrere Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten „Gurt/Handy/Rotlicht“ im Lübecker Stadtteil St. Gertrud durch. Hierbei wurden u.a. stationäre Kontrollstellen in der Marlistraße, Neue Hafenstraße und im Rahmen der Schulwegsicherung im Heiligen-Geist-Kamp durchgeführt. An den unterschiedlichen Kontrollen waren zwischen vier und acht Beamte beteiligt, die insgesamt 36 Gurt-, 43 Handy- und sechs Rotlichtverstöße feststellen mussten. Weiterhin war bei einem Fahrzeug auf Grund eines nicht eingetragenen Sportfahrwerkes die Betriebserlaubnis erloschen. Trauriger Höhepunkt war eine Kontrolle am Donnerstagnachmittag in der Marlistraße ( 05.07.2018 ), in der von vier Beamten innerhalb von zwei Stunden sechs Gurt- und 17 Handyverstöße festgestellt werden mussten. Ähnliche Kontrollen werden auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen durch die Beamten durchgeführt.

Quelle: presseportal.de