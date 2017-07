Lübeck (ots) – Am Donnerstagmorgen (27. Juli 2017) wurde in einem Bus des Stadtverkehrs Lübeck ein vergessener Koffer gesichtet. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass vom Inhalt des Koffers eine Gefahr ausgeht, wurde wie üblich der Kampfmittelräumdienst alarmiert. Ergebnis: In dem Koffer befand sich lediglich Kleidung. Als die Fahrgäste am Donnerstagmorgen gegen 08.10 Uhr aus einem Bus des Stadtverkehrs Lübeck ausstiegen, bemerkte der Busfahrer einen vergessenen Koffer im Fahrgastraum. Daraufhin meldete er den Fund der Polizei. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem Inhalt des Koffers eine Gefahr ausging, wurde wie üblich der Kampfmittelräumdienst zur Untersuchung des Gegenstandes angefordert. Anschließend durchleuchteten die Beamten den Koffer mit dem Ergebnis, dass sich in dem Gepäckstück lediglich Kleidung befand. Der Besitzer des Koffers meldete sich zwischenzeitlich beim Servicebüro des Lübecker Stadtverkehrs und teilte mit, dass er das Gepäckstück im Bus vergessen hatte. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen konnte der Koffer wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden.

Quelle: presseportal.de