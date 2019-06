Lübeck (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (03. Juni 2019) ist in Lübeck St. Gertrud ein Renault Captur in Brand geraten. Die Ermittler der Lübecker Kriminalpolizei gehen von Brandstiftung aus und suchen deswegen Zeugen. Gegen 01.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in der Schopenhauerstraße alarmiert. Auf einem Parkstreifen vor dem dortigen Mehrfamilienhaus erkannten die Einsatzkräfte einen brennenden Renault Captur. Das Feuer konnte gelöscht werden, der PKW wurde im Frontbereich jedoch erheblich beschädigt – es wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen. Ermittler der Lübecker Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Hinweise deuten auf eine vorsätzliche Brandlegung hin. Nach derzeitigem Sachstand ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der Brandstiftung. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht, die vor 01.50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schopenhauerstraße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 0451/ 1310 entgegen.

Quelle: presseportal.de