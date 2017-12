Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen (13.12.) übersah offenbar gegen 07.30 Uhr ein 62-jähriger Mecklenburger beim Einbiegen in die Moltkestraße einen vorfahrtberechtigten 48-jährigen Radfahrer aus Lübeck. Der Radler, welcher auf den dortigen Radweg in Richtung Stadt fuhr, stürzte und hatte starke Schmerzen im Schulterbereich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Daimler-Benz-Fahrer blieb unverletzt. Die Sachschäden sind eher gering.

Quelle: presseportal.de