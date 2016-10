POL-HL: HL-St. Gertrud-Marlistraße-Scharnhorststraße / Am Vormittag mit 2,85 Promille

Lübeck (ots) – Beim Einbiegen in die Scharnhorststraße kam es am heutigen Freitagvormittag (14.10.) zu einem Unfall. Der 41-jährige Fahrer war deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Test ergab einen vorläufigen Promillewert von 2,85. Gegen 09.30 Uhr befuhr ein 41-jährige mit einem Peugeot Expert die Marlistraße. Beim Einbiegen nach links in die Scharnhorststraße verlor er offenbar die Kontrolle über den Firmenwagen und fuhr gegen einen parkenden VW Golf. Die zur Unfallaufnahme herbeigerufenen Beamten des 3. Polizeireviers bemerkten bei dem Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch und boten einen freiwilligen Test an. Der Test ergab 2,85 Promille – dieses hatte eine Blutprobenentnahme zur Folge. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Quelle: presseportal.de