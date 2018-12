Lübeck (ots) – Am Montagabend (10. Dezember 2018) stürzte ein Rollerfahrer direkt hinter einem Polizeifahrzeug in Lübeck St. Getrud. Es stellte sich heraus, dass der Mann stark betrunken war. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Gegen 21:00 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Blankensee einen PKW in der Arnimstraße, als sie hinter sich ein dumpfes Geräusch und eine fluchende männliche Stimme hörten. Die Beamten erkannten hinter ihrem Streifenwagen einen Rollerfahrer, der offensichtlich bei dem Versuch den Streifenwagen zu überholen, gestürzt war. Sie halfen dem unverletzten 62-jährigen Lübecker auf die Beine und richteten dessen Zweirad auf. Dabei nahmen sie deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Rollerfahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert in Höhe von 2,06 Promille. In der Folge wurde dem Mann auf dem 3. Polizeirevier eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Quelle: presseportal.de