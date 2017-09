Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagvormittag (22. September 2017) kam es im Stadtteil St. Gertrud zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr umgeleitet werden. Gegen 08:05 Uhr fuhr eine 47-jährige Fahrerin aus Lübeck mit ihrem grauen Mercedes auf der linken Fahrspur der Roonstraße von der Wallbrechtstraße kommend in Richtung Heiligen-Geist-Kamp. Im Kreuzungsbereich Roonstraße / Ecke Hövelnstraße übersah sie offenbar eine rote Ampel und stieß anschließend mit zwei Fahrzeugen zusammen, die die Hövelnstraße in entgegengesetzter Richtung befuhren. Bei der Kollision wurden ein 65-jähriger Fahrer eines städtischen Reinigungsfahrzeuges sowie ein 77-jähriger Ford-Fahrer leicht verletzt. Die 47-jährige Unfallverursacherin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Rettungskräfte sowie die Feuerwehr aus Lübeck waren vor Ort. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entstand an dem grauen Mercedes ein wirtschaftlicher Totalschaden. Alle drei Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden lässt sich bisher nicht beziffern. Der Kreuzungsbereich musste für den Verkehr kurzfristig vollgesperrt und anschließend für circa eineinhalb Stunden über die rechte Fahrspur der Roonstraße in Richtung Marlistraße umgeleitet werden. Beamte des 3. Polizeirevier Lübecks haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: presseportal.de