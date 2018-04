Lübeck (ots) – So wird geguckt, wenn man die Fahrbahn überqueren will. Seit 1963 kann zur Ferienzeit im Verkehrskindergarten am Lübecker Meesenring geübt werden. So auch die kommenden Tage in den jetzigen Osterferien und wie immer wird die Ferienaktion durch den Rotary-Club Burgfeld unterstützt. Es gibt noch Teilnahmekarten an den Lübecker Polizeirevieren für die Veranstaltungen am 5., 10., 11. Und 12. April 2018. Kurse finden je am Vormittag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11 Uhr sowie am Nachmittag von 13.30 Uhr bis 15 Uhr statt. Die Kurse sind kostenlos – Eltern brauchen keine Teilnahmekarten.

Quelle: presseportal.de