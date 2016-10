POL-HL: HL / St. Gertrud / Schlutuper Straße / Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall am Kaufhof – Krankenfahrstuhl flüchtig

Lübeck (ots) – Am Sonntagnachmittag (30.10.2016) kam es an der Kreuzung Schlutuper Straße und Marlistraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Krankenfahrstuhl erfasst wurde. Die Fahrerin des Krankenfahrstuhls flüchtete. Eine 88-jährige Passantin wollte gegen 15.00 Uhr die Schlutuper Straße bei den Bushaltestellen am Kaufhof überqueren, um zum Meesenplatz zu gelangen. Als die Ampel grün wurde, wollte sie gerade losgehen, als sie von hinten von einem Krankenfahrstuhl erfasst wurde und auf den Gehweg stürzte. Durch den Sturz erlitt sie eine Ellenbogenfraktur und Beinverletzungen. Die Fahrerin des Krankenfahrstuhls wurde von herumstehenden Personen noch auf ihr Fehlverhalten angesprochen, entfernte sich aber vom Unfallort, ohne sich weiter um die gestürzte Rentnerin zu kümmern. Das 3. Polizeirevier Lübeck ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Krankenfahrstuhlfahrerin machen können. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0451-1310 entgegen.

Quelle: presseportal.de