Lübeck (ots) – Am Montagabend (24. Juli 2017) wurde der Polizei eine Bedrohung innerhalb einer Familie in Lübeck St. Gertrud angezeigt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Tatverdächtige im Besitz einer Schusswaffe sein könnte. Vor diesem Hintergrund wurden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Schleswig-Holstein angefordert. Der Tatverdächtige konnte daraufhin angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Am Montagabend (24. Juli 2017) meldeten sich ein 28-jähriger Lübecker und sein 70-jähriger Vater beim 4. Polizeirevier Lübeck, um eine Bedrohung zu ihrem Nachteil anzuzeigen. Ersten Erkenntnissen nach gerieten Vater und Sohn mit einem der Familie zugehörigen Onkel aufgrund von finanziellen Differenzen in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 61-jährige Onkel mit dem Einsatz einer Schusswaffe gedroht haben. Vor diesem Hintergrund wurde das Spezialeinsatzkommando Schleswig-Holstein angefordert. Gegen Mitternacht konnten die Einsatzkräfte den tatverdächtigen Mann in dessen Wohnung in Lübeck St. Gertrud antreffen und vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten eine Gaswaffe sicher. Gegen den 61-jährigen Lübecker wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

Quelle: presseportal.de