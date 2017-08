Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagnachmittag (11.08.) wurden Lübecker Polizeibeamte sowie das Spezialeinsatzkommando (SEK) und die Verhandlungsgruppe der Landespolizei Schleswig-Holstein eingesetzt. Anlass war eine angedrohte Selbstgefährdung eines Mannes im Stadtteil St. Gertrud. Gegen 13.25 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über eine mögliche Selbst-gefährdung eines 34-jährigen Lübeckers informiert. An der Wohnanschrift konnten die eingesetzten Beamten dieses bestätigen. Eine Kontaktaufnahme mit dem Mann war nicht möglich. Nach erster Einschätzung konnte ein gefahrloses Betreten der Wohnung nicht gewährleistet werden, so dass das SEK und auch Mitglieder der Verhandlungsgruppe alarmiert wurden. Vorsorglich sperrten Beamte die angrenzenden Straßen und die betroffenen Wohnanschrift ab. Kurz nach 17.00 Uhr erfolgte der Zugriff durch die Spezialeinheit. Es wurde niemand verletzt. Eine fachärztliche Betreuung folgt für den Mann. Zwei Messer (Einhand- und Küchenmesser) wurden sichergestellt.

Quelle: presseportal.de