Lübeck (ots) – Am Dienstagabend (11.06.) konnten Beamte des 3. Polizeireviers einen zuletzt zu Fuß flüchtigen Mann vorläufig festnehmen. Die Strecke ging über Stock und Stein und den Bachlauf der Medebek. Gegen 18:20 Uhr sahen die Polizisten in der Arminstraße einen BMW in Richtung Stadt fahren. Nach dem Kennzeichen und Auto wurde gefahndet, so dass sie mit dem Streifenwagen hinterherfuhren. Sie schalteten Blaulicht und das Einsatzhorn. Der Fahrer beschleunigte und fuhr in die Ernststraße und weiter in die Rabenstraße. Im Mehrleinweg ging dann die Flucht zu Fuß weiter über den dortigen Wanderweg, einen hohen Zaun und die dortige Medebek ins Dickicht des Waldes. Die Beamten folgten bis zur Waldesgrenze. Dort erfolgte eine Ansprache und der Flüchtige kam mit erhobenen Händen aus dem Wald heraus und konnte vorläufig festgenommen werden. Der 33-jährige Lübecker war mit dem BMW ohne Versicherung und Führerschein gefahren. Die Kennzeichen gehörten an einen anderen Wagen und ein Drogenschnelltest war positiv. Zudem wurde nach dem Wagen aufgrund einer Unfallflucht in der Falkenstraße vom 30. April 2019 gefahndet. Dem Lübecker wurde eine Blutprobe entnommen und weitere Fahrten mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen untersagt. Die Kennzeichen stellten die Beamten sicher. Eine Strafanzeige wird gefertigt.

Quelle: presseportal.de