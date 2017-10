Lübeck (ots) – Seit Mitte September wurden auf dem Lübecker Burgtorfriedhof mehrere Sachbeschädigungen und Diebstahlsdelikte begangen. Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Bisweilen unbekannte Täter haben seit dem 12. September ihr Unwesen auf dem Burgtorfriedhof in Lübeck getrieben. Grabstätten wurden beschädigt, Buchstaben der Grabsteine abmontiert und entwendet. Die Beamten konnten zudem mutwillig zerstörte Urnenplatten und Grabsteinplatten feststellen. Auch diversen Grabschmuck hatten die Tatverdächtigen im Visier. Insgesamt hat die Polizei bis jetzt 20 Straftaten auf dem Gelände des Burgtorfriedhofes registriert. Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Diebstahls und insbesondere der Störung der Totenruhe. Zeugen, die auf dem Burgtorfriedhof verdächtige Personen an den Grabstätten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de