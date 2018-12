Lübeck (ots) – Am Sonntag, 02. Dezember, konnte ein 27-jähriger Lübecker durch Beamte des 3. Polizeirevieres vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige hatte zuvor versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Gegen 04:15 Uhr rief ein Zeuge über den Notruf bei der Polizei an und teilte mit, dass soeben eine verdächtige Person auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses gegangen ist. Die eingesetzten Polizisten erkannten, dass eine Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen war und hörten Geräusche aus einem Busch im rückwärtigen Bereich des Grundstücks. Dort sahen sie eine männliche Person, die offenbar versuchte, sich zu versteckten. Nach kurzer Flucht in Richtung des Nachbargrundstücks, konnte der Täter widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Schraubendreher, eine Taschenlampe und Handschuhe aufgefunden und beschlagnahmt. Der Lübecker wurde zur Polizeidienststelle verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. An den Fenstern des Hauses konnten mehrere Hebelspuren erkannt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ist von einem versuchten Einbruch auszugehen.

Quelle: presseportal.de