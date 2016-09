POL-HL: HL-St. Gertrud / Tor der Hoffnung – für Karpfen Kuno die Rettung

Lübeck (ots) – Man könnte sagen, dass habt ihr Euch ausgedacht und auch die beteiligten Beamten der Feuerwehr Lübeck und des 3. Polizeireviers hatten einen solchen Einsatz noch NIE. Sie haben heute am Freitagvormittag (23.09.) den Karpfen Kuno gerettet und am Tor der Hoffnung in die Wakenitz eingesetzt. Gegen 11.30 Uhr meldete sich eine Anwohnerin mit einer Beobachtung bei der Polizei. In der letzten Woche wurde aufgrund eines Brandes aus einem Feuerlöschteich im Primelpfad von der Feuerwehr Wasser entnommen. Durch die warmen Tage sei der Wasserstand weiter gesunken und nun kämpft ein großer Fisch auf dem Grund des Teiches um seine Existenz. Eine Polizistin (28) und ihr Kollege (59) konnten diesen Umstand bestätigen und holten sich Hilfe bei den Feuerwehrmännern der Wache 4. Diese zogen mit Wathosen, Steckleitern und einem Kescher ins Feld. Sie konnten einen 50 cm großen Karpfen einfangen. In einem doppelten, mit Wasser gefüllten Müllsack brachten die Polizisten den Fisch zur Wakenitz. Da schwimmt er jetzt wieder mit genug Wasser unter dem Bauch. Fazit der eingesetzten Polizisten und Feuerwehrmänner: „So was hatten wir noch nie!“

Quelle: presseportal.de