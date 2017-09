Lübeck (ots) – Am Mittwochmorgen (13. September 2017) kam es im Bereich der Arnimstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 07:45 Uhr kam eine 31-jährige Fahrerin aus Lübeck mit ihrem schwarzen Skoda Octavia aus der Straße Am Rittbrook und bog nach links in die Arnimstraße ein. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 18-jährigen Kradfahrer aus Lübeck, der mit seinem Suzuki stadteinwärts fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 18-jährige stürzte und verletzte sich schwer. Die Pkw-Fahrerin aus Lübeck erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der junge Mann wurde stationär aufgenommen, die Frau ambulant behandelt. Der Pkw Skoda und das Krad Suzuki waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Nach bisherigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf circa. 18.000 Euro. Das 3. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Arnimstraße wurde halbseitig bis 09:00 Uhr gesperrt.

Quelle: presseportal.de