Lübeck (ots) – Es gibt sie noch, diese kleinen, schönen Momente im Polizeialltag. Gestern, am 04.September 2018, war wieder so ein Tag. Gegen 10.00 Uhr meldete sich eine 78-jährige Frau auf dem 3. Polizeirevier und übergab den Beamten eine prall gefüllte Geldbörse. Die Lübeckerin hatte das Portmonee kurz zuvor in einem Supermarkt in der Kantstraße gefunden aber niemanden angetroffen, dem es gehörte. Beim gemeinsamen Zählen des Geldes kamen die Beamten und die 78-jährige Frau auf einen Betrag von über 1200 Euro. Dazu befanden sich die üblichen persönlichen Papiere wie Personalausweis, Scheckkarte und Krankenversichertenausweis in der Geldbörse. Anhand der persönlichen Daten ließ sich die Besitzerin der Geldbörse schnell ermitteln. Um 13:00 Uhr erschien eine 84-jährige Lübeckerin auf dem 3. Polizeirevier und nahm ihr verlorenes Portmonee in Empfang. Dank der ehrlichen Finderin war die rüstige Dame nun nicht nur wieder im Besitz des Geldes. Weil alle persönlichen Papiere noch in der Geldbörse steckten, blieben ihr auch die bei Verlust sonst notwendigen Gänge zu den Ämtern, der Bank und der Versicherung erspart. Die glückliche Lübeckerin zeigte sich nicht nur erleichtert sondern auch großzügig: Der ehrlichen Finderin gegenüber zeigte sie sich mit großem Dank und dem vierfachen Betrag des ihr zustehenden Finderlohns erkenntlich.

Quelle: presseportal.de