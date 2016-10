POL-HL: HL-St. Gertrud-Walderseestraße-Roonstraße / Radfahrerin angefahren – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstag (06.10.) übersah offenbar ein Pkw-Fahrer eine Radfahrerin. Die Radlerin verletzte sich beim Sturz erheblich. Die Polizei sucht den Unfallbeteiligten und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 08.45 Uhr fuhr eine 57-jährige Lübeckerin mit ihrem Fahrrad bei „grün“ über die Radwegfurt Walderseestraße und querte damit die Roonstraße in Richtung Innenstadt. Ein von links kommender Pkw nahm ihr die Vorfahrt und streifte das Rad, so dass die Frau stürzte. Sie brach sich die Oberarme und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der unfallverursachende Pkw soll ein dunkelfarbener Kombi, möglicherweise dunkelgrünfarbend sein. Es könnte sich um ein neueres Baujahr handeln. Das 3. Polizeirevier ermittelt hinsichtlich einer Unfallflucht und bitte um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de