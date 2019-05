Lübeck (ots) – Offenbar sind mindestens zwei Männer über das Dach eines Supermarktes in Lübeck-St. Gertrud eingestiegen und haben sich über die Wand von Geschäftsräumen an der Rückwand eines Geldautomaten zu schaffen gemacht. Der Verbrauchermarkt schloss am vergangenen Samstag (04.05.) gegen 21:00 Uhr und die Tat wurde am heutigen Montag durch eine Reinigungskraft gegen 07:00 Uhr entdeckt. Die Ermittlungen werden beim Kommissariat 12 in Lübeck geführt. Weitere Angaben zur Tatbegehung werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht. Die Ermittler bitten insbesondere um Hinweise und Mitteilung von Beobachtungen unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de