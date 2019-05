Lübeck (ots) – Seit Sonntag (19. Mai 2019) haben die Beamten des 3. Polizeireviers mehrere Einbrüche in PKW im Bereich Lübeck St. Getrud registriert. Der oder die Täter hatten es auf in den Fahrzeugen liegen gelassene Handys, Geldbörsen und Wertgegenstände abgesehen. Es wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in bisher 17 Fällen ermittelt. Die seit Sonntag angezeigten Taten ereigneten sich nach derzeitigem Sachstand ab der Mittagszeit bis in den frühen Abend hinein. In allen Fällen hatten die Geschädigten ihr Fahrzeug zwar verschlossen, jedoch darin sichtbar ihre Wertsachen liegen lassen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe der betroffenen PKW ein und konnten mit dem erlangten Stehlgut flüchten. Mehrere Taten ereigneten an Parkplätzen vor Kleingartengeländen oder am Waldrand im Bereich des Heiwegs, der Wesloer Landstraße, der Kirschenallee, Am Pohl und dem Dreifelderweg. Betroffen sind Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller. Die Ermittler des 3. Polizeireviers Lübeck bearbeiten derzeit 17 Strafanzeigen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die insbesondere an den genannten Parkplätzen vor Kleingärten oder Parkbereichen am Waldrand verdächtige Personen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0451/ 1310 entgegengenommen. Verhaltenstipps der Polizei: Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab, lassen Sie den Zündschlüssel nicht stecken Lassen Sie keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, auch wenn Sie es nur kurz verlassen

Quelle: presseportal.de