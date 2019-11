Lübeck (ots) – Am Samstagnachmittag (02.11.2019) ist im Rahmen eines Polizeieinsatzes ein Mann im Bereich des Lübecker Stadtparks verstorben. Bei der Person handelt es sich um einen 52-jährigen Mann aus dem Kreis Segeberg. Ermittlungen ergaben, dass er entgegen der 1. Meldung nicht in der Krügerstraße, sondern in der Parkstraße am Boden liegend gefunden wurde. Er verstarb im weiteren Verlauf. Die Ermittlungen dauern weiter an. Nachfragen zu dieser Medieninformation beantwortet die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck bis heute Abend 23.00 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr unter der Telefonnummer 0451-371 1190. Polizeidirektion Lübeck Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit Ulli Fritz Gerlach – Pressesprecher – Telefon: 0451 / 131-2006 Fax: 0451 / 131 – 2019 E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de